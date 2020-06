Utrecht in de race om topinstituut Copernicus naar de stad te halen

Utrecht is in de race om het Europese instituut Copernicus naar de stad te halen. Vanwege de Brexit zoekt het weerinstituut een nieuw thuis, en het Utrecht Science Park kan dat volgens de gemeente prima zijn.

Met de indrukwekkende naam Copernicus Services van het European Centre for Medium-Range Weather Forecasts zit het weerinstituut nu nog in Engeland. Daar gaat het echter weg omdat dat land uit de EU stapt. Nu is er een strijd losgebarsten omdat verschillende landen het instituut graag zien komen.

Utrecht

De gemeente Utrecht zou graag zien dat Coperniscus op het Utrecht Science Park (USP) komt te zitten. Zo zou het USP mooi op de kaart worden gezet als wetenschappelijke locatie van weer- en klimaatwetenschap. Ook zijn er direct 150 banen mee gemoeid wat nog kan uitgroeien tot 250. De indirecte werkgelegenheid bestaat mogelijk uit 900 banen.

De Nederlandse overheid steunt de wens van Utrecht. De stad denkt de juiste kaarten in handen te hebben omdat hier al veel kennisinstellingen zijn op het gebied van klimaat- en gezondheidswetenschappen. Ook is de gemeente bereid om de huishouden van medewerkers van Copernicus te helpen met de verhuizing hierheen. De Utrechtse Internationale School gaat bijvoorbeeld 150 plekken voor leerlingen realiseren als dat nodig is.

Op 10 september leveren de internationale kandidaten hun bidbook in. Dit is een document waar de plannen instaan en Utrecht aangeeft wat de stad te bieden heeft. Vervolgens wordt in december van 2020 een besluit genomen door Copernicus. Wat de verwachte kosten zijn om het instituut naar Utrecht te halen wordt voorlopig niet bekendgemaakt