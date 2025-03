Utrecht in top 10 steden qua fietsendiefstal

In de gemeente Utrecht worden relatief veel fietsen gestolen, blijkt uit onderzoek van vergelijkingssite Independer. De kans dat je fiets wordt meegenomen is in onze stad ongeveer twee keer zo groot dan in Woerden of De Bilt. Landelijk staat Utrecht op de negende plek en doet het hiermee slechter dan bijvoorbeeld Rotterdam, Den Haag of Amersfoort.

In 2024 werd in Utrecht 3890 keer aangifte gedaan van fietsendiefstal. Dit is ruim de helft van alle aangiften in onze provincie, waar 7005 meldingen van fietsendiefstal werden gedaan. Toch daalde het aantal aangiften in de gemeente Utrecht licht. In 2023 werd nog 4040 keer aangifte gedaan van fietsendiefstal.

Minder fietsendiefstal Provincie Utrecht

In de gemeente Utrecht werden per 1000 huishoudens 20,1 aangiftes geregistreerd. Daarna volgden Amersfoort met 12,7 en Woerden met 10,9. Als je je fiets veilig wil parkeren, kan dit waarschijnlijk het best in Renswoude. Daar werd in 2024 geen enkele aangifte gedaan van fietsendiefstal.

Kans op fietsendiefstal in grote steden verschilt

Ook in andere grote studentensteden worden veel fietsen gestolen. In Amsterdam werd in 2024 21 keer aangifte gedaan per 1000 huishoudens, in Eindhoven 20,6 maal en in Groningen 19,2 keer. In Den Haag (16,8) en Rotterdam (13,8) werd relatief minder vaak aangifte gedaan van fietsendiefstal.