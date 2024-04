Utrecht in top 10 van duurste huurwoningen in Europa

Utrecht staat in de top 10 van duurste huurwoningen in Europa, zo blijkt uit de International Rent Index by City van verhuurbedrijf HousingAnywhere over het eerste kwartaal van 2024. In deze index worden de absolute bedragen vergeleken die mensen aan huur moeten betalen voor een appartement, kamer en studio.



Momenteel kost een kamer in de stad gemiddeld 850 euro per maand, vergeleken met 795 euro per maand in het vierde kwartaal van 2023. Daarmee is staat Utrecht na Amsterdam op de tweede plek, gevolgd door Den Haag, München, Keulen, Rotterdam en Hamburg.

Studio en appartement

Wat betreft de prijzen van een studio en een appartement staat Utrecht op de zevende plek. Zo kost een appartement gemiddeld 1.746 euro per maand en een studio 1.350 euro per maand.

De duurste stad in Europa om een appartement te huren is Amsterdam, gevolgd door Rome, Parijs, Rotterdam, Den Haag en München. Ook in de lijst van studio’s komt Amsterdam het duurst uit de bus, gevolgd door Den Haag, München, Hamburg, Bologna en Parijs.

Nederlandse steden

Nederland behoort tot een van de duurste landen in Europa als het gaat om het huren van een woning. Dit benadrukt het aanhoudende probleem op het gebied van betaalbare woningen in de randstad.