Utrecht in vergelijking met andere grote steden duurste gemeente om elektrische auto op te laden

Utrecht is de duurste gemeente om een elektrische auto op te laden. Dat meldt de site Pricewise na een vergelijking met de andere drie grote steden van Nederland. Om je elektrische auto op te laden aan een openbare laadpaal betaal je in Utrecht gemiddeld 79 cent per kilowattuur. Volgens Pricewise is het voor Utrechters zelfs goedkoper om heen en weer te rijden naar Rotterdam om daar de elektrische auto op te laden, aangezien de prijzen zo enorm verschillen.

Vergelijkingssite Pricewise zette de oplaadtarieven van de vier grootste steden op een rij om te kijken waar bezitters van elektrische auto’s het goedkoopst en duurst uit zijn. In Utrecht steken de prijzen met kop en schouders uit boven de drie andere steden. Daar betaal je gemiddeld 79 cent per kilowattuur voor het opladen van een elektrische auto.

Ter vergelijking, in Rotterdam ben je het goedkoopst uit met een gemiddeld tarief van 31 cent per kilowattuur en in Den Haag betaal je gemiddeld 33 cent. In Amsterdam betalen mensen gemiddeld iets meer geld om hun elektrische auto op te laden, namelijk 56 cent. Ook snelladen bij oplaadpunten van Fastned is met 69 cent goedkoper dan het oplaadtarief in de gemeente Utrecht.

Elk kwartaal anders

Voorheen werden de prijzen van het opladen in Utrecht altijd jaarlijks aangepast. Maar dat is veranderd naar een aanpassing van elk kwartaal. Daardoor verschillen de laadprijzen in Utrecht elke drie maanden en kan het zijn dat je het ene kwartaal goedkoper uit bent dan het andere kwartaal. Dat heeft allemaal te maken met de situatie op de energiemarkt. Als op de markt de elektriciteitsprijzen stijgen, gaan de prijzen om je elektrische auto op te laden ook omhoog, eveneens in Utrecht.