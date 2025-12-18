Utrecht investeert in groenere schoolpleinen

Zes Utrechtse schoolpleinen ondergaan deze winter een groene metamorfose. De gemeente Utrecht, Utrecht Natuurlijk en Meer Bomen Nu gaan samen aan de slag om versteende pleinen te veranderen in een koelere, gezondere en klimaatvriendelijke plek voor kinderen.

Donderdagochtend 18 december is er gewerkt aan het vergroenen van het schoolplein van basisschool De Schakel in Overvecht.

“Een groen schoolplein is meer dan een stukje natuur bij de school”, stelt Linda Voortman, wethouder Groen. “Het is een investering in gezonde kinderen, een klimaatbestendige wijk en een gemeenschap die leert dat duurzaamheid begint op de plek waar je speelt.”

Vergroening

Volgens de gemeente zijn groene schoolpleinen niet alleen mooier, maar bieden ze daarnaast ook verkoeling, bevorderen ze de biodiversiteit en helpen ze het regenwater op te vangen bij piekbuien. Omdat Utrecht actief wil investeren in vergroening, kunnen scholen, sportverenigingen, zorglocaties, religieuze instellingen en andere semi-openbare terreinen subsidie aanvragen voor hovenierskosten.

Bomenlessen

Los van het vergroenen van het schoolplein verzorgt Utrecht Natuurlijk bomenlessen in de klas. Jaarlijks krijgen zo’n 600 Utrechtse kinderen op deze manier bomenles. Daarnaast krijgen de deelnemende locaties zaailingen – jonge plantjes die net ontkiemd zijn – van Meer Bomen Nu. Deze bomen worden dit najaar in en rondom Utrecht geoogst.