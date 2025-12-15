Utrecht investeert verder in Overvecht met nieuwe bijdrage vanuit Den Haag

De gemeente Utrecht heeft opnieuw een financiële bijdrage van het Rijk ontvangen om de kansen voor bewoners van Overvecht en de leefbaarheid en veiligheid in de wijk verder te vergroten. Voor de periode 2026 tot en met 2028 krijgt de wijkaanpak Samen voor Overvecht 7,8 miljoen euro. Met dit bedrag zet de gemeente in op een samenhangende aanpak van uitdagingen op meerdere terreinen, zoals werk, inkomen en ontwikkeling.

Volgens wijkwethouder Rik van der Graaf gaan bewoners de steun merken doordat extra begeleiding wordt aangeboden, waaronder bij het vinden van werk of bij ondersteuning bij financiële problemen. Bovendien komt er extra aandacht voor arbeidsmarkttoetreding, omdat veel werkzoekende Overvechters moeite hebben de eerste stap op de arbeidsmarkt te zetten. Hierbij werken maatschappelijke partners, de Werkwinkel, schoolopleiders en de gemeente nauw samen.

Daarnaast wordt het geld van het Rijk gebruikt om extra te investeren in het Jongerenpunt Overvecht. Ook maakt de bijdrage het bijvoorbeeld mogelijk om gratis Voorschoolse Educatie aan te bieden aan alle Overvechtse peuters.

“Samen met bewoners en wijkpartijen werken we hard om van Overvecht nog meer een wijk te maken waar iedereen kansen krijgt en zich kan ontwikkelen”, zegt de wijkwethouder. “Daarom ben ik ook ontzettend blij met deze financiële steun in de rug vanuit het Rijk.”

Tweede uitkering Kansrijke Wijk

Het is de tweede keer dat het Rijk financiële middelen beschikbaar stelt via de specifieke uitkering Kansrijke Wijk (SPUK). Vanuit verschillende ministeries wordt hiermee geïnvesteerd in twintig gebieden in Nederland, waaronder Overvecht. Voor de jaren 2026 tot en met 2028 ligt de focus op een integrale aanpak van onder meer re-integratie, het voorkomen van geldzorgen, het versterken van maatschappelijke samenhang en de ontwikkeling van kinderen. De eerdere SPUK-uitkering liep van 2023 tot en met 2025.

Eerder deze maand ontving de wijkaanpak Samen voor Overvecht 10 miljoen euro om de kwaliteit van leven, wonen en werken in de wijk verder te verbeteren.