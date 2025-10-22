Utrecht is aanstaande zaterdag net iets donkerder dan normaal

Aanstaande zaterdag 25 oktober is het iets donkerder dan normaal in de stad. Gemeente Utrecht dimt de straatverlichting eerder dan normaal en ook een paar prominente gebouwen worden voor even niet in de spotlights gezet. Het is allemaal onderdeel van de 21e editie van de Nacht van de Nacht, een evenement waarbij aandacht wordt gevraagd voor lichtvervuiling.

Op nachtelijke satellietfoto’s van Nederland is Utrecht duidelijk terug te zien. Een groot oplichtend cluster midden in een van de meest verlichte landen ter wereld. De A2, A12 en A27 zitten er als slierten aan vast.

En die verlichting is er deels natuurlijk voor een reden: de veiligheid op straat, ook ‘s avonds kunnen trainen op een sportveld, of kunnen werken op een industrieterrein. Niet te vergeten springt van menig Utrechter het ‘hartje open’ als hij de Domtoren in het licht ziet staan.

Maar al die verlichting heeft ook een keerzijde. “Mens en dier hebben het natuurlijke ritme van de nacht nodig om uit te rusten, voor hun gezondheid en voor een sterke weerstand”, schrijft de natuur- en milieufederatie, die de nacht organiseert. “Jaarlijks worden miljoenen trekvogels verstoord; sommigen sterven door lichthinder.” Met de Nacht wil de Federatie Nederland donkerder en duurzamer maken. “Al die overbodige verlichting veroorzaakt lichthinder en energieverspilling.”

Gemeente Utrecht

De gemeente Utrecht doet ook dit jaar weer mee aan het evenement. Alle openbare verlichting wordt zaterdag vanaf 19.00 uur gedimd, in plaats van om de gebruikelijke 23.00 uur. De verlichting van de Janskerk en de Pieterskerk gaat uit. Bruggen in de binnenstad blijven donker, en ook de verlichting van de ophaalbruggen aan de Leidsekade blijft uit, net zoals die van Molen de Ster.

De grondspots in de Drieharingstraat en de Zakkendragerssteeg blijven ook donker. De normaal flink verlichte overkapping van het busstation Leidsche Rijn Centrum blijft ook uit.

Hoewel er dus minder licht op straat is, is er wel het een en ander te doen. Sterrenwacht Sonnenborgh maakt van de duisternis gebruik om een extra donkere kijkavond te organiseren. Het Louis Hartlooper Complex vertoont een documentaire over lichtvervuiling. Koos Marsmans Utregse Kwis staat in het thema van het donker en in het Werkspoorkwartier wordt een wandeling georganiseerd.