Utrecht is een van de duurdere plekken om je elektrische auto op te laden

Het opladen van je elektrische auto aan een laadpaal is in Utrecht al snel een stuk duurder dan op andere plekken in Nederland. Dat blijkt uit cijfers van vergelijkings- en adviesplatform Independer. De gemiddelde prijs voor een volle batterij (75 kWh) in Utrecht is 39,02 euro, terwijl het gemiddelde van heel Nederland 35,35 euro is.

Voor het onderzoek heeft Independer gebruikgemaakt van 53.838 laadlocaties in heel Nederland. Hierbij is gekeken naar de ad-hocprijzen inclusief btw; het tarief per kilowattuur (kWh) zonder een abonnement of laadpas van een dienstverlener.

Volgens het onderzoek betaal je bij de goedkoopste laadpaal in Nederland 15,75 euro voor een volle batterij, terwijl je bij het duurste laadpunt 116,25 euro kwijt bent. Een verschil van meer dan honderd euro.

Duurder dan de gemiddelde prijs in Nederland

Los van de cijfers van heel Nederland, toont Independer ook de cijfers per gemeente. Uit het onderzoek blijkt dat je bij de goedkoopste laadlocatie binnen de gemeente Utrecht 19,06 euro voor 75 kWh betaalt. Bij de duurste laadpaal ben je al gauw 90,75 euro kwijt voor een volle batterij, wat een verschil van 71,69 euro is tussen de duurste en goedkoopste plek binnen de gemeente Utrecht.

De gemiddelde prijs voor een volle batterij in Utrecht is 39,02 euro, laat Independer weten. Als dit vergeleken wordt met het gemiddelde van heel Nederland – 35,35 euro voor een volle batterij – is Utrecht een relatief dure plek om je elektrische auto op te laden.

Vermijd ondergrondse parkeergarages

Volgens Joris Kerkhof, expert energie bij Independer, is het vooral slim om laadpunten in parkeergarages te vermijden. “In een parkeergarage betaal je gemiddeld 8,5% meer voor je stroom dan langs de openbare weg”, aldus Kerkhof. “Ondergrondse parkeergarages zijn nóg duurder. Je auto opladen is hier zelfs gemiddeld 17% duurder dan langs de weg.”

Uiteindelijk is een laadpaal aan huis volgens Kerkhof nog steeds het goedkoopst. “Je betaalt per kWh thuis vaak minder dan bij een commerciële paal”, laat de energie-expert weten. “Zeker de combinatie van een elektrische auto en zonnepanelen is ideaal. Dan kun je op een zonnige dag praktisch vrijwel gratis de auto opladen, en dat is natuurlijk het allerbeste voor de portemonnee.”