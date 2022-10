Utrecht is groots in kleine kruipers: stad is uitgeroepen tot Bodemdierenstad van het Jaar

Utrecht heeft de eretitel Bodemdierenstad van het Jaar gekregen. In de stad is een grote diversiteit aan bodemdieren te vinden, zelfs midden in het centrum. Ook de aandacht die Utrecht aan het bodemleven schenkt, bleef niet onopgemerkt bij de jury.

“Met een zoektocht op het Westplein middenin de drukte van de stad scoorde het 14-koppige team van Utrecht het op-een-na hoogste cijfer tijdens de stedenbattle: een 9,1 voor de Tiny Ten”, is te lezen in het wedstrijdverslag. De Tiny Ten zijn de tien belangrijkste bodemdiersoorten.

Utrecht is vooral rijk aan spinachtigen, pissebedden en kevers, blijkt uit de telling na de zoektocht op het Westplein. Naaktslakken, huisjeslakken en miljoenpoten zijn wat minder in de stad te vinden. Molshopen ontbraken. Wel werd de gewone rookwants ontdekt. Dit bodembeestje komt pas sinds 1987 in ons land voor, met name in het zuidoosten.

De zoektocht was in september. In een half uur moesten de waarnemers zo veel mogelijk bodemdieren vinden, het liefst ook zo veel mogelijk verschillende soorten.

Eervol

“In Utrecht werken we volop om een nog groenere stad te worden. Een groene stad is een fijne stad om in te wonen, voor mensen en dieren. Het is altijd leuk en eervol als onze inzet hiervoor gewaardeerd wordt”, reageert wethouder Linda Voortman. “Dat geeft enorm veel motivatie om door te gaan op de ingeslagen weg.”

Ook andere steden deden het goed. Rotterdam maakte een filmpje vanuit de stadhuistuin en Maastricht kreeg een bijzonder hoge score langs het riviertje de Jeker. Amsterdam ging met 65 waarnemers de tuinen van het Rijksmuseum in, maar kon door omstandigheden niet alles uitvoeren.

Het is de eerste keer dat er een Bodemdierenstad van het Jaar wordt uitgeroepen. Want hoewel deze beestjes je vaak aan het zicht ontgaan, zijn ze belangrijk. Dat vindt de organisatie van de landelijke Bodemdierendagen. “Bodemdieren zijn onmisbaar om een stad aangenaam en leefbaar te houden, voor alle inwoners.”

