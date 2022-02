Utrecht is ontevreden over aannemer die storingen straatverlichting moet verhelpen; contract niet verlengd

De gemeente Utrecht is niet tevreden over de dienstverlening van de aannemer die storingen in de openbare verlichting op moet lossen en heeft het contract met de aannemer daarom niet verlengd. Sinds 31 december 2021 wordt samengewerkt met andere, tijdelijke aannemers.

Utrecht telt zo’n 66.000 armaturen in de openbare ruimte, variërend van straatverlichting tot verlichting aan gevels en constructies in de stad. Als verlichting niet werkt, kunnen mensen dat laten weten via de Slim Melden App. Die melding wordt dan doorgestuurd naar de aannemer die het probleem op moet lossen.

In het contract tussen de gemeente en de aannemer staan afspraken over onder meer de termijn waarbinnen de storing moet worden opgelost. Die termijn is niet voor elk probleem hetzelfde, omdat de ene storing eenvoudiger op te lossen is dan de andere. De afhandeltijden variëren van één tot tien werkdagen en maximaal veertien dagen, met uitzondering van feestdagen. Als de afhandeltijd 21 dagen of langer is, brengt de gemeente inwoners op de hoogte.

Ontevreden

En in die afhandeltijd zit nou juist de ontevredenheid van de gemeente. De gemeente had tot 31 december 2021 een contract met een aannemer, maar die loste te weinig storingen op tijd op. Gemiddeld 66 procent van de gemelde storingen werden verholpen binnen de afhandeltijd die er voor stond. Gemiddeld 90 procent van de gemelde storingen werd binnen 21 dagen opgelost.

“Percentages waar wij zelf allerminst tevreden over zijn”, laat het college weten in een brief aan de gemeenteraad. De gemeente heeft dan ook besloten om het contract met de aannemer op 31 december 2021 niet meer te verlengen. Sindsdien wordt samengewerkt met nieuwe, tijdelijke aannemers. Zij hebben volgens de gemeente eerder ‘naar tevredenheid’ in Utrecht gewerkt en kennen de stad goed. In het derde kwartaal van dit jaar moet er een nieuwe vaste aannemer zijn.

Verbeteringen

De gemeente heeft dus nieuwe aannemers in de arm genomen, maar ook op andere gebieden zijn zaken veranderd. Tot 1 januari moest de aannemer zelf de meldingen over openbare verlichting monitoren, maar de gemeente heeft nu een eigen onderhoudsmonitoringssysteem aangeschaft.

De meldingen uit het SlimMeldensysteem komen nu dus eerst bij de gemeente binnen, waarna de tijdelijke aannemers ermee aan de slag kunnen. De gemeente kan in het systeem zien of meldingen op tijd worden afgehandeld en bewoners die de melding hebben gedaan krijgen vervolgens een mail als het probleem is opgelost.

De gemeente hoopt tot slot dit jaar de afhandeltermijn van 21 dagen te kunnen verkorten. Als een melding binnenkomt, kan niet altijd goed worden ingeschat hoe lang het verhelpen van een storing gaat duren. Soms moet bijvoorbeeld gewacht worden op speciaal materieel, zoals meetwagens, of materiaal dat een lange levertijd heeft. Ook is er weinig personeel beschikbaar. Na het eerste kwartaal van dit jaar wordt bepaald of de afhandeltermijn verkort kan worden.

