Utrecht is op vier na snelst groeiende gemeente van Nederland; in 2035 94.000 inwoners meer dan nu Archiefbeeld Utrechtse binnenstad.

De gemeente Utrecht is de komende jaren de op vier na snelst groeiende gemeente van Nederland. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De verwachting is dat Utrecht in 2035 zo’n 94.000 inwoners meer heeft dan nu.