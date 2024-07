Utrecht is twee monumenten rijker; school en fraterhuis van St. Josephkerk

Utrecht heeft de oude jongensschool en het voormalige fraterhuis aan de Grave van Solmsstraat aangewezen als gemeentelijk monument. Beide panden kwamen naar boven tijdens een inventarisatie van de religieuze gebouwen in de stad.

De gemeente heeft de afgelopen jaren alle religieuze gebouwen zonder monumentenstatus in de stad in kaart gebracht. Het gaat om eenendertig gebedshuizen, tien kloosters, veertien kapellen en twaalf bijgebouwen. Zo’n 55 procent van deze 67 gebouwen wordt momenteel nog gebruikt voor religieuze doeleinden. Dit zijn bijvoorbeeld kerken, synagogen, moskeeën of tempels, of het waren kloosters of kapellen.

In de dertig gebouwen die niet meer aan een geloofsgemeenschap zijn gekoppeld, zijn nu bijvoorbeeld kinderdagverblijven, een antiekzaak en een uitvaartcentrum te vinden. Een voormalige kerk wordt nu gebruikt als theater en een andere als sportschool. In veel van de voormalige kloosters zijn woningen gebouwd.

St. Josephkerk

Eerder dit jaar zijn al drie voormalige gebouwen aangewezen als gemeentelijk monument. Dat waren de Stiltekapel in Hoog Catharijne, de HH. Johannes Bernardus in Hoograven en de Oranjekapel in Zuilen. In december 2023 is het proces gestart om ook twee panden aan de Grave van Solmsstraat een beschermende status te geven, en die kogel is nu door de kerk.

Het gaat om de voormalige jongensschool en het voormalige fraterhuis van de St. Josephkerk, beide gebouwd in 1909. “Het complex van de St. Josephkerk is bijzonder erfgoed dat deel uitmaakt van onze geschiedenis als kerkenstad. Met deze aanwijzing zijn nu alle monumentwaardige gebouwen van de St. Josephkerk beschermd. We zorgen er zo voor dat ze ook in de toekomst bewaard blijven en deze geschiedenis levend blijft”, zegt wethouder Rachel Streefland.

De gemeente heeft tot slot een digitale kaart gemaakt, waarop alle religieuze gebouwen van de stad te vinden zijn. Die kaart is hier te zien.