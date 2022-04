Utrecht is weer een drank rijker; LangDom is brug tussen jenever en whisky

Utrecht is sinds deze week een drank rijker. Ondernemer Henk Elshof heeft namelijk de eerste rogge genever van de stad gemaakt. Deze LangDom is naar eigen zeggen een brug tussen jenever en whisky.

De ambachtelijk gestookte drank is bereid met rogge uit Nederland en ook zit er zoethout, vanille en jeneverbes in. Daarnaast zitten er ook sporen van sinaasappel en kaneel in de goudkleurige LangDom.

“Met mijn achtergrond in de drankenwereld wil ik graag vernieuwen en verrassen met lokale en ambachtelijke kwaliteitsproducten”, zegt Elshof. “Utrechters hebben van oudsher misschien niet zo’n traditie met gedestilleerd als in sommige andere steden, maar zijn trots op hun stad en kopen graag lokaal. Ik breng sinds twee jaar een Utrechtse gin uit en wil met deze rogge genever een verdere brug tussen het drinken van whisky en jenever slaan.”

Smaakpallet

Eslhof zegt lang te hebben geëxperimenteerd om tot deze smaak te komen. “Het vervolmaken tot een perfecte rogge genever was een hele klus. Je moet alle procestappen en ingrediënten echt heel minutieus bijhouden om tot het juiste smaakpalet te komen. Dat alles heb ik minutieus in mijn logboeken genoteerd.”

De Utrechtse LangDom is sinds deze week te koop bij een aantal zaken in de regio, zoals bij Slijterij Zuilen, Slijterij Besseling, Biltstraat Wijn & Whisky en Gall & Gall in Vleuterweide.