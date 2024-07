Utrecht kent de sterkste prijsstijging van koopwoningen van de vier grootste steden in Nederland

De Utrechtse prijzen van bestaande koopwoningen zijn opnieuw hard gestegen. Met 17,3 procent kent de gemeente Utrecht de grootste prijsstijging van de vier grootste steden in Nederland in het tweede kwartaal van 2024. Dat meldt het CBS maandag.

Bestaande koopwoningen in Utrecht zijn in het tweede kwartaal van 2024 17,3 procent duurder dan in dezelfde periode in 2023. Hiermee kent de gemeente Utrecht, net als in het eerste kwartaal, de grootste prijsstijging van de vier grootste steden in Nederland. In Amsterdam, Den Haag en Rotterdam stegen de huizenprijzen met respectievelijk 10,4 procent, 5,9 procent en 5,7 procent.

Hoewel de prijsstijging in Rotterdam het kleinst is, is het aantal verkochte woningen met 20 procent het grootst. In de gemeente Utrecht is de toename van het aantal verkochte woningen daarentegen het laagst met 5,5 procent.

De gemiddelde prijsstijging in Nederland is 8,6 procent ten opzichte van een jaar eerder. Maar met 12,1 procent is de stijging ook in de provincie Utrecht het grootst. Flevoland (10,4 procent), Groningen (9,9 procent), Drenthe (9,1 procent) en Noord-Holland (8,8 procent) liggen ook boven het gemiddelde. Bovendien nam in bijna alle provincies het aantal verkochte woningen toe vergeleken met een jaar eerder.

Soort woningen

Van het soort woningen zijn de prijzen in het tweede kwartaal van 2024 ook hoger dan een jaar eerder in Nederland. De prijsstijging was met 10,2 procent het grootst bij tussenwoningen en met 5,5 procent het kleinst bij vrijstaande woningen.

Het aantal verkochte woningen is het sterkst gestegen bij appartementen, met een toename van 26,4 procent vergeleken met het tweede kwartaal van 2023. Daarentegen daalde het aantal transacties van tussenwoningen met 2,8 procent in het tweede kwartaal van 2024