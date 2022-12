Utrecht komt met nieuw plan tegen voertuigterrorisme

Hoewel voertuigterrorisme de laatste jaren internationaal minder vaak voorkomt heeft de gemeente toch een nieuw plan gemaakt hoe bezoekers van Utrecht beschermd kunnen worden. Het college van B&W schrijft namelijk dat het niet uitgesloten kan worden dat deze vorm van terrorisme in de toekomst weer gebruikt kan worden.

Nice, Londen, Berlijn, een aantal jaar geleden vonden er aanslagen plaatst waarbij de daders gebruikmaakten van een voertuig. Dit was in 2018 aanleiding om tijdelijke maatregelen te nemen op vijf plekken in de stad. Het ging om de Neude, Domplein, Vredenburg, Jaarbeursplein en het Moskeeplein. De vijf locaties werden toen gekozen omdat ze toegankelijk zijn met een voertuig, relatief druk zijn en ze (inter)nationaal enige bekendheid hebben.

Toen de maatregelen tegen voertuigterrorisme vier jaar geleden werden genomen, werd ook besloten om na twee jaar te kijken of ze nog nodig waren. Door beperkte capaciteit bij de gemeente, onder meer door de coronacrisis, is de evaluatie pas recent uitgevoerd.

Zoals gezegd blijkt voertuigterrorisme sinds de start van de maatregelen minder voor te komen, maar het zou nog steeds om een ‘beproefde’ methode gaan. Daarom is er nu een plan gemaakt waarmee gekeken kan worden of er maatregelen nodig zijn op specifieke plekken in de stad. Het gaat dan om locaties waar het dagelijks heel druk is, waar wat te doen is, om plekken met symbolische waarde en locaties die makkelijk te bereiken zijn.

Nooit helemaal voorkomen

De gemeente benadrukt overigens dat aanslagen nooit helemaal te voorkomen zijn en dat het normale leven ook altijd gewoon moet kunnen doorgaan. De locaties moeten dus wel toegankelijk, leefbaar en levendig blijven. De afweging of er maatregelen nodig zijn wordt gemaakt wanneer een plein of drukke plek heringericht moet worden zodat bijvoorbeeld barrières aansluiten bij het straatmeubilair. Ook kan actuele informatie natuurlijk altijd aanleiding zijn om tijdelijke maatregelen ergens te nemen.

Dan nog even terug naar de vijf locaties waar dus in 2018 tijdelijke maatregelen werden genomen. Nu, vier jaar later, zijn er op het Vredenburg en Moskeeplein al permanente oplossingen gevonden en zijn de tijdelijke maatregelen dus verdwenen. Op het Jaarbeursplein, Domplein en de Neude zijn nog tijdelijke maatregelen actief die blijven bestaan totdat de pleinen heringericht zijn.