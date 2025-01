Utrecht komt met nieuwe regels om ‘drukte’ onder de grond in goede banen te leiden

De Utrechtse ondergrond is met alle kabels, leidingen, rioolbuizen, funderingen maar ook boomwortels en de afvoer van regenwater een ingewikkelde wereld. Bovendien wordt de bodem steeds voller. De gemeente zegt dat er nieuwe regels nodig zijn om alles onder de grond in goede banen te leiden.

Al die nieuwe regels zijn te lezen in de ‘Beleidsnota Ondergrond 2025-2035’. “We hebben de ondergrond hard nodig voor alles wat we boven de grond doen”, zegt wethouder Susanne Schilderman. Zo wil Utrecht bijvoorbeeld van het aardgas af, waarvoor onder de grond warmtenetten of systemen met aardwarmte moeten worden aangelegd.

Daarnaast voorspelt men dat het steeds heviger gaat regenen en om te voorkomen dat straten blank komen te staan, moet er voldoende ruimte in de ondergrond zitten waardoor het water opgevangen kan worden. Ook de extra bomen die de gemeente wil planten, vragen om meer ruimte in de ondergrond. Zo heeft het groen voldoende ruimte nodig voor de wortels.

3D-model

Schilderman: “Het is dus hoog tijd dat we de ondergrond gaan ordenen en met duidelijke regels en plannen komen.” Zo moeten er meer regels komen voor netbeheerders en aannemers, zodat de gemeente erop kan sturen dat kabels en leidingen meer gebundeld worden en niet meer verspreid door de straten worden aangelegd.

Een nieuw 3D-model moet de ondergrond beter in beeld brengen. Hiermee moet het onder andere mogelijk worden de impact van nieuwe plannen vooraf beter in te schatten en conflicten tussen verschillende opgaven te voorkomen.

Inspraak

Hoewel de komst van dit nieuwe beleid al is aangekondigd in het coalitieakkoord, is het nog niet definitief. Van 3 februari tot 16 maart kunnen inwoners, organisaties en andere belanghebbenden reageren op het voorgenomen beleid. Na deze inspraakperiode buigt de gemeenteraad zich over de voorgenomen plannen.