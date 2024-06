Utrecht komt met plannen voor herinrichting Vasco da Gamalaan en omgeving

De gemeente Utrecht wil de Vasco da Gamalaan en omgeving aanpakken en heeft daarvoor nu plannen gepresenteerd. In de wijk wordt 30 kilometer per uur de maximumsnelheid.

De stad moet groener en verkeersveiliger worden en de plannen voor de omgeving van de Vasco da Gamalaan passen daar goed in. Kanaleneiland is een versteende wijk met relatief weinig groen en juist deze wijken merken veel van klimaatverandering, zegt wethouder Susanne Schilderman.

“Door het veranderende klimaat krijgt Utrecht ook vaker te maken met hitte, droogte en zware regenbuien. Met name wijken met veel steen en weinig groen, zoals Kanaleneiland, merken daar de gevolgen van”, aldus Schilderman.

De omgeving van de Vasco da Gamalaan moet dus groener worden. Er komt ruim 5.000 vierkante meter groen bij en er worden ruim vijftig extra bomen geplant. Negentien bomen zijn in slechte conditie en moeten worden vervangen. Verder wordt de oude riolering rond de Vasco da Gamalaan vervangen en komt er een apart riool voor hemelwater.

30 kilometer per uur

Naast groener moet de wijk ook verkeersveiliger worden. De gemeente hoopt dat te bereiken door een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur in te voeren, drempels aan te leggen en de straten smaller te maken zodat er meer ruimte is voor voetgangers. Ook komen er nieuwe hoofdfietsroutes vanuit de wijk naar de Merwedekanaalzone en Rivierenwijk. Parkeervakken moeten parkeeroverlast in de wijk tegengaan.

Knip

Verder wordt er nog gekeken naar de mogelijkheden voor een knip op de Rooseveltlaan, tussen de Cortezlaan en de Bontekoelaan. Die knip zou zorgen voor een verschuiving van verkeer en geluid naar de Columbuslaan, maar volgens de gemeente blijkt uit onderzoek dat die verschuiving beperkt is. De knip zou wel de hoofdfietsroute verbeteren en ervoor zorgen dat het Marco Poloplantsoen beter aansluit op Rondje Stadseiland.

De plannen van de gemeente voor de omgeving van de Vasco da Gamalaan worden nu verder uitgewerkt. De gemeente besluit later nog of de knip op de Rooseveltlaan er komt. De herinrichting van de Vasco da Gamalaan staat gepland in de loop van 2026 en duurt naar verwachting twee jaar.