Utrecht kreeg vorig jaar 545 woningen extra door transformatie

In tegenstelling tot andere grote gemeenten en het landelijke gemiddelde is het aantal transformaties van kantoren of andere bedrijfsgebouwen naar woningen in Utrecht toegenomen. De stad kreeg er vorig jaar op deze manier 545 woningen bij, in 2019 was dit nog 335.

In heel Nederland nam het aantal woningtransformaties af van ruim 12.000 in 2019 naar 10.200 in 2020. Ook in Den Haag, Amsterdam en Rotterdam nam het aantal transformaties af, maar in Utrecht nam dit dus toe. In heel Utrecht kwamen er zo’n 3.000 woningen bij in 2020, waarvan dus 545 door transformatie.

Leegstand kantoren

Het transformeren van niet-woningen, zoals kantoren maar ook kerken, watertorens of andere bedrijfsgebouwen, naar woningen was lang een belangrijk onderwerp. In 2019 leek daar in Utrecht verandering in te komen toen bleek dat er door het groeiende inwoneraantal en de stijgende werkgelegenheid weer meer vraag was naar kantoorruimte. De leegstand nam toen ook al een aantal jaren af van 7,5 procent in 2017 naar 4,1 procent in 2019. Vorig jaar is de leegstand weer toegenomen tot 4,9 procent.

Overigens bleek recent nog dat de leegstandscijfers zoals gepresenteerd door de gemeente Utrecht niet volledig zijn. Want alleen kantoren die daadwerkelijk op de markt aangeboden worden, tellen mee. De 25.000 vierkante meter kantoorruimte boven Hoog Catharijne die al acht jaar leegstaat wordt bijvoorbeeld niet meegeteld.