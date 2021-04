Utrecht krijgt 1,5 kilometer zonnepanelen op geluidswal A12

Op de geluidswal langs de A12 bij Veldhuizen wordt over een lengte van 1,5 kilometer zonnepanelen geplaatst. Met de 11.622 panelen kan volgens de gemeente Utrecht voor 1.600 huishoudens duurzame energie worden opgewekt.

Projectontwikkelaar Sunrock won de aanbesteding van de gemeente en is nu bezig met een plan om de panelen te plaatsen. Sunrock gaat de inwoners van de stad betrekken bij de plannen. Zo komt er eind april een online enquête waarin Utrechters hun mening kunnen geven over het zonnepark.

Omwonenden kunnen in de enquête aangeven hoe ze betrokken willen zijn bij het zonnepark en hoe ze geïnformeerd willen worden. Ook kunnen mensen die de enquête invullen aangeven of en hoe ze eventueel financieel mee willen doen met het zonnepark.

De aanleg van de zonnepanelen langs de A12 moet rond de zomer van 2022 beginnen.

Meer zonnevelden

Het zonneveld langs de A12 is een van de zonnevelden die in de gemeente Utrecht moet komen. Ook op bedrijventerrein De Wetering, op de Haarrijnseplas en in de polders Rijnenburg en Reijerscop staan zonnevelden gepland.