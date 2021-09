Utrecht krijgt 1,6 miljoen euro van Rijk voor tien klimaatprojecten

Utrecht krijgt 1,6 miljoen euro van het Rijk voor het klimaatbestendiger inrichten van de stad. Het geld gaat gebruikt worden bij tien projecten waarmee de stad zich beter kan wapenen tegen droogte, extreme regen en hittestress.

De gemeente gebruikt de subsidie voor tien projecten, waaronder het Herderplein. Dit wordt het eerste waterplein van Utrecht: bij extreme regen vangt het regenwater op dat normaal op de straten blijft staan. De regen loopt via een infiltratieriool (speciaal riool met gaatjes) langzaam de bodem in, naar de wortels van planten en bomen. Daarnaast komt er extra groen op het plein, in totaal 128 vierkante meter.

Ook op andere plekken in de stad wordt het regenwater voortaan opgevangen en verwerkt in plaats van dat het via het riool verdwijnt. Het wordt dan bijvoorbeeld gebruikt voor in de bodem, om droogte ervan tegen te gaan. Verder vervangt de gemeente verharding door groen en maakt ze wadi’s – groene greppels om regen op te vangen.

Meer dan welkom

“Het is belangrijk dat we hier met elkaar in investeren, gelet op de klimaatveranderingen. Zo houden we de stad ook op de langere termijn leefbaar en veilig”, zegt wethouder Kees Diepeveen (openbare ruimte). “Bovendien zorgt het voor een groenere stad waar zowel mensen als dieren profijt van hebben. Deze bijdrage is dan ook een meer dan welkome aanvulling op wat wij zelf doen om onze stad klimaatbestendiger te maken.”

De groenarme Rivierenwijk is een van de grootste projecten die subsidie ontvangt. Hier werkt de gemeente samen met bewoners aan het vergroenen van de wijk. De eerste zichtbare projecten worden de vergroening van het Maasplein en de aanleg van een groot aantal geveltuinen.