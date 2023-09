Utrecht krijgt 19 kentekencamera’s om vrachtwagens in de binnenstad automatisch te beboeten

Utrecht krijgt eind dit jaar 19 kentekencamera’s in de binnenstad. Deze worden gebruikt om vrachtauto’s te beboeten als zij op plekken rijden waar het vrachtautoverbod geldt. Het OM en de lokale driehoek met de burgemeester, politie en officier van justitie hebben hiervoor toestemming verleend. Dit blijkt uit een persbericht van de gemeente.

In een gedeelte van de binnenstad van Utrecht is het verboden om te rijden met een vrachtwagen. Dit verbod is ingevoerd om de eeuwenoude en unieke werfkelders te beschermen. Te zwaar verkeer kan namelijk zorgen voor schade.

Er zijn al paaltjes geplaatst om ervoor te zorgen dat te brede voertuigen niet over kelders kunnen rijden. Handhavers controleren ook regelmatig of deze verkeersregels niet worden overtreden en schrijven boetes uit.

Hoewel het aantal meldingen over te zware voertuigen afneemt, zijn er altijd nog chauffeurs die de regels overtreden. De gemeente schrijft: “Elk zwaar voertuig dat over straten met middeleeuwse werfkelders rijdt, is er één te veel. Daarom hangt gemeente Utrecht eind 2023 kentekencamera’s op in het wervengebied. Deze worden gebruikt om overtreders automatisch een boete te geven.”

Camera’s

De kentekencamera’s zijn dezelfde als die nu worden gebruikt bij de milieuzone. De camera’s maken foto-opnames van kentekens van alle motorvoertuigen die er rijden en halen de voertuiggegevens bij de RDW (Rijksdienst voor het Wegverkeer) op. Als het om een vrachtauto (voertuigcategorie N2 en N3) gaat, krijgt deze automatisch een boete van 110 euro.

De gemeente Utrecht evalueert de handhaving met kentekencamera’s na een jaar. Als blijkt dat het effectief is, bekijkt de gemeente of (een aantal van) de paaltjes die nu op 19 locaties in de binnenstad staan in de toekomst weg kunnen.