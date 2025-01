Utrecht krijgt 3 miljoen euro voor bouw van 375 studentenkamers op De Kwekerij

Utrecht krijgt 3 miljoen euro subsidie, waarmee woningcorporatie SSH 375 studentenkamers kan bouwen op De Kwekerij. Vanwege het grote tekort aan studentenkamers in de stad spreken de wethouders De Vries en Eerenberg over ‘goed nieuws’.

SSH had al het plan om 375 kamers te bouwen op De Kwekerij, maar had al aangegeven dat dit idee financieel niet haalbaar was. De gemeente en de studentenhuisvester hadden daarom bij het Rijk een aanvraag ingediend voor een subsidie.

“Juist omdat het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft aangegeven om bij subsidietoekenning voorrang te geven aan onzelfstandige wooneenheden, hebben de gemeente en de SSH De Kwekerij voorgedragen”, schrijft de gemeente.

“Er is – ook in Utrecht – een enorm tekort aan studentenwoningen”, zeggen de wethouders. “Met deze subsidie kunnen we 375 studenten aan eigen woonruimte helpen, met gedeelde voorzieningen zoals een gezamenlijke keuken en woonkamer. Dat is niet alleen goed voor hun persoonlijke ontwikkeling; samenwonen met andere studenten is ook gewoon heel leuk en een belangrijk onderdeel van je studententijd.”

Fases

In het verleden is al veel gebouwd op De Kwekerij. De fase 1, 2 en 3 zijn dan ook al gereed en bewoond. In fase 1 zijn 318 zelfstandige studenteneenheden gerealiseerd. In fase 2 zijn 244 startersappartementen gebouwd, en fase 3 bestaat uit 206 zelfstandige en onzelfstandige studentenkamers. In fase 4 worden worden nu dus 375 kamers gebouwd.