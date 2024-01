Utrecht krijgt 900.000 euro van waterschap voor allerlei projecten, waaronder de aanleg van een brug

De gemeente Utrecht ontvangt een flinke zak geld. Jaarlijks stelt Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) geld beschikbaar voor gemeenten in de regio om te zorgen voor een betere waterkwaliteit, het vergroten van de biodiversiteit en het nemen van klimaatmaatregelen. Voor 2024 is er een bedrag beschikbaar van 1.8 miljoen euro. Van dit beschikbare bedrag heeft de gemeente Utrecht grofweg de helft weten binnen te halen.

In het gebied van HDSR liggen twintig gemeenten. Hoewel het op het eerste oog misschien onredelijk lijkt dat de helft van het geld naar slechts één gemeente gaat, is het goed te bedenken dat ook ongeveer de helft van het aantal inwoners van het waterschap in de gemeente Utrecht woont. Wat verder opvalt aan het beschikbaar gestelde bedrag, is dat het waterschap substantieel meer geld beschikbaar stelt voor groene maatregelen dan in voorgaande jaren. Ontvangt Utrecht dit jaar bijna 900.000 euro, vorig jaar was dat nog 600.000 euro en in de jaren ervoor zo’n 250.000 euro.

De maatregelen

Utrecht gaat met het geld elf projecten uitvoeren. De gemeente wil wateroverlast voorkomen door het school- en buurtplein bij Basischool de Krullevaar in De Meern en het schoolplein van de Vrije School Utrecht bij de Maliebaan klimaatadaptief in te richten. Ook legt de gemeente een waterbuffer aan bij het kunstgras voetbalveld in sportpark Fletiomare Oost. Langs de Fortlaan komen wadi’s.

Om de waterkwaliteit te verbeteren legt de gemeente op diverse plekken natuurvriendelijk oevers aan. Dit gaat onder andere gebeuren bij de Vecht en de Oud Wulverbroekwetering in het Lunettenpark.

Andere projecten die de gemeente uitvoert, zijn het vergroenen van de openbare ruimte in de omgeving van de Taagdreef en de Oudegeinlaan. Ook het Schimmelplein wordt vergroend. Daarnaast renoveert de gemeente de openbare binnenhoven bij de Carnegiedreef. In het Máximapark verwijdert de gemeente een tijdelijke dam en wordt er een brug geplaatst. Waar deze brug

De gemeente laat weten zich in te zetten al deze projecten nog dit jaar uit te voeren.