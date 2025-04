Utrecht krijgt advies hoe Biltse Rading veiliger te maken; maar geld ontbreek voor grote ingrepen

De gemeente Utrecht zou het liefste de Biltse Rading, waar twee jaar geleden een dodelijk ongeval plaatsvond, willen omvormen naar een weg waar de maximumsnelheid 50 km/uur is. Alleen, daar is geen geld voor. Er zijn te veel aanpassingen nodig. De gemeente gaat wel kijken of er nog meer kleine maatregelen genomen kunnen worden.

In april van 2023 kwamen een 66-jarige vrouw en een 5-jarig jongetje om het leven toen ze de Biltse Rading overstaken. Vanuit omwonenden werden zorgen geuit over de verkeersveiligheid en ook de gemeente liet weten dat de situatie ter plekke al langer de aandacht had.

De gemeente nam al een aantal maatregelen om de situatie te verbeteren. Zo werd de maximumsnelheid op de plek van het ongeluk teruggebracht tot 50 km/uur, werden er drempels aangelegd en kwam er nieuwe bebording.

Meer maatregelen

Ook werd er toegezegd dat er uitgebreider onderzoek gedaan zou worden naar de verkeersveiligheid. De gemeente laat weten dat ze de weg het liefst laten inrichten voor een maximumsnelheid van 50 km/uur, maar daar is geen geld voor. “Omvorming tot een geloofwaardige 50-km/uur-invalsweg vraagt om grote ingrepen die de wegcapaciteit, de doorstroming en de aansluiting op de omgeving raken”, aldus de gemeente.

Wel zijn er een aantal kleinere maatregelen die mogelijk wel uitgevoerd kunnen worden. Het gaat daarbij naar duidelijkere en meer geschiktere oversteekplaatsen en aanpassingen in de belijning. De gemeente gaat daarvoor de komende tijd opzoek naar geld.