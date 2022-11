Utrecht krijgt dan toch een Annemiek van Vleuten-fietspad

Er wordt al een tijdje gesproken over een eerbetoon voor de in Utrecht geboren wielrenner Annemiek van Vleuten. Zij is onder andere meerdere keren wereldkampioen geworden en ook veroverde ze tijdens de Olympische Spelen in Tokio een zilveren en gouden medaille. Om deze prestaties te eren wordt haar naam verbonden aan een fietspad in Vleuten.

In augustus 2021 riepen de Utrechtse fracties van de VVD en Stadsbelang op om een fietspad naar Van Vleuten te vernoemen. Aanleiding daarvoor was de succesvolle carrière van de wielrenner die vlak voor de oproep twee medailles won in het Japanse Tokio.

“Utrecht heeft een goed gebruik Utrechtse atleten te eren, door middel van het vernoemen van plantsoenen, straten en bruggen naar Utrechters die bijzondere sportprestaties hebben geleverd”, zeiden de partijen destijds.

Geboorteplaats

Nu is dus bekend dat een fietspad in de geboorteplaats van Van Vleuten naar haar vernoemd wordt. “Haar heroïsche prestatie tijdens het wereldkampioenschap wielrennen op 24 september jongstleden zal het een nog grotere eer maken om haar in haar geboorteplaats te mogen ontvangen”, schrijft het college in een brief aan de raad.

Volgende week dinsdag wordt het fietspad officieel onthuld bij het begin van het fietspad aan de Europaweg. Dit moment valt buiten het wielerseizoen zodat Annemiek van Vleuten daar zelf ook bij aanwezig kan zijn.

