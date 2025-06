Utrecht krijgt drie nieuwe Stolpersteine voor familie De Jong, één bestaande steen wordt verwijderd

Aan de Molièrelaan 8 in Oog in Al worden op zondag 22 juni drie nieuwe struikelstenen geplaatst. De bestaande steen voor Sophie de Vries-de Jong wordt verwijderd, omdat zij nooit in Utrecht heeft gewoond. Op verzoek van haar dochter Channah krijgen drie andere familieleden een gedenksteen.

Een Stolperstein is een messing gedenksteentje dat op straat wordt geplaatst voor de laatste zelfgekozen woning van mensen die tijdens of rond de Tweede Wereldoorlog zijn vervolgd of vermoord. Op de steen staan de naam, geboortedatum en gegevens over arrestatie en overlijden. In Oog in Al liggen inmiddels al tientallen struikelstenen op gedenkwaardige plekken. Ook op andere locaties in de stad zijn struikelstenen te vinden.

Op dit moment liggen er twee struikelstenen aan de Molièrelaan 8: één voor Sophie de Vries-de Jong en één voor haar broer Albert de Jong. De stenen zijn oorspronkelijk geplaatst omdat de ouders van Sophie en Albert in de jaren ’30 vanuit Nijmegen naar Utrecht verhuisden. Volgens Channah, de dochter van Sophie, blijkt dat niet correct: haar moeder heeft nooit in Utrecht gewoond. Alleen de twee jongste zonen van het gezin, onder wie Albert, verhuisden destijds mee naar Utrecht. Sophie groeide op in Nijmegen, waar inmiddels een Stolperstein voor haar is geplaatst aan de Vossenlaan 257.

Ondergedoken en vermoord

Channah groeide als oorlogswees op bij haar grootouders Israël de Jong en Johanna de Jong-Bronkhorst. Zij woonden in Utrecht, maar zaten tijdens de oorlog ondergedoken in Nijmegen, Loosdrecht en Breda. Zo wisten zij te overleven. Channahs oom Henri de Jong, ook een Utrechter, kwam in Auschwitz terecht, maar heeft dat overleefd. Zijn vrouw is in het concentratiekamp vermoord.

Op verzoek van Channah krijgen haar grootouders en oom daarom een struikelsteen aan de Molièrelaan 8. De stenen worden geplaatst op zondag 22 juni om 14.00 uur.