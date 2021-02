Utrecht krijgt een drive-thru-stemstraat tijdens de Tweede Kamerverkiezingen

Op 17 maart staan de Tweede Kamerverkiezingen op de agenda en vanwege de coronapandemie gaat dat dit jaar anders dan voorgaande keren. Zo komt er in Utrecht een stemstraat, mogen ouderen per brief stemmen en kunnen mensen in de risicogroep eerder hun stem uitbrengen.

Utrecht gaat samen met de gemeente Rotterdam de stemstraat in de praktijk testen. Deze zogenoemde drive-thru is speciaal voor mensen die liever vanuit de auto of op fiets hun stem uit willen brengen. De Utrechtse stemstraat komt bij P+R Papendorp.

Kiezers die tot de coronarisicogroep behoren krijgen de mogelijkheid om hun stem eerder uit te brengen. Dit kan op maandag 15 en dinsdag 16 maart bij 22 stembureaus in de stad.

Volmacht

De gemeente benadrukt dat het niet de bedoeling is dat mensen met klachten door het gebruik van de drive-thru-stemstraat toch zelf naar de stembus gaan. Het RIVM-advies blijft namelijk van kracht om bij symptomen thuis te blijven.

Tijdens deze verkiezingen kunnen mensen maximaal drie volmachtstemmen uitbrengen. Voorheen waren dat er twee. Volgens de gemeente zou dit een oplossing kunnen zijn voor mensen die vanwege klachten niet zelf naar de stembus kunnen afreizen.

Ook nieuw tijdens deze verkiezingen is dat Utrechters van 70 jaar of ouder eind februari een stempluspas ontvangen, waarmee zij per brief kunnen stemmen. Ook krijgen bewoners en personeel van verzorgings- en verpleeghuizen de mogelijkheid om hun stem in de beslotenheid van deze locatie uit te brengen.

Locaties

Op dit moment zijn er 153 stemlocaties vastgelegd in Utrecht. Het is volgens de gemeente zeer waarschijnlijk dat er de komende weken stembureaus afvallen en locaties worden toegevoegd. Dit vanwege de onzekerheid als gevolg van corona en bijhorende maatregelen zoals de avondklok. Op deze website is altijd een actueel overzicht te vinden.

Tot slot zegt de gemeente dat alle stemlocaties in Utrecht conform de coronarichtlijnen van het RIVM worden ingericht.