Utrecht krijgt een maandelijkse markt voor tweedehands spullen

Utrecht krijgt een nieuwe markt voor tweedehands spullen. Het evenement wordt elke laatste zondag van de maand georganiseerd op Beton-T aan de Europalaan. 30 april is de eerste editie.

Op de markt, die de naam Betonnerie krijgt, worden spullen verkocht als kleding, meubels en kinderspullen. De organisatie verwacht dat er tussen de 80 en 200 verkopers per editie komen en de sfeer moet ‘knus en laagdrempelig’ zijn.

De Betonnerie wil naast het verkopen van tweedehandsspullen, ook een platform zijn die ontmoeting en verbinding stimuleert tussen mensen uit verschillende wijken en culturen. Daarom is er ook muziek en hapjes en drankjes die verzorgd worden door horecaondernemers. Daarnaast is er een aanvullend programma waarbij wordt laten zien hoe mensen op een makkelijke manier kunnen verduurzamen. Zoals een repair café of een doe-het-zelf fietsenmakerij.