Utrecht krijgt een nieuwe hoogbouwvisie: want waar willen we op welke manier de hoogte in?

De gemeente Utrecht werkt aan een nieuwe hoogbouwvisie. In dit plan komen de kaders en spelregels te staan die gelden bij het bouwen in de hoogte in de stad. De vorige visie stamt uit 2005, en in al die jaren is de stad flink veranderd.

De Domtoren is op dit moment het hoogste gebouw van Utrecht maar andere panden komen steeds dichter in de buurt bij de 112 meter van het symbool van de stad. Er heerst nog altijd een taboe op ‘hoger dan de Domtoren’ bouwen. Ondertussen gaan we in de stad wel steeds meer de lucht in, rondom het Jaarbeursplein komen steeds meer hoge gebouwen. In Leidsche Rijn gaan ze, als het plan doorgaat, al hoger bouwen dan de Domtoren.

Nieuw plan

In 2005 werd al eens hoogbouwvisie gemaakt. In dit document staan kaders waaraan hoogbouwplannen getoetst kunnen worden, zoals de bijzondere zichtlijnen op de Domtoren. Het is tijd voor een nieuwe visie, zo dachten verschillende politieke partijen. Jeffrey Koppelaar van Student & Starter: “De stad is namelijk flink veranderd in al die jaren.” Er werd een motie voorbereid, en de gemeente vond het ook een goed plan. De wethouder gaf zelf aan ermee aan de slag te gaan.

In de nieuwe hoogbouwvisie moet het weer gaan over de maximale bouwhoogte in relatie tot de Domtoren. Maar de visie moet ook veel breder worden, zo moet er ook aandacht komen voor duurzaamheid, deelmobiliteit, diameter van hoogbouw, menging van functies en veel meer.

Toekomst van Utrecht

Het nieuwe plan wordt rond dezelfde periode verwacht als de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040, later dit jaar. Dit is een uitgebreid document waarin staat hoe de stad op de lange termijn ingericht moet worden. Er is namelijk een grote behoefte aan woningen en ruimte om te werken, sporten, studeren en recreëren. Daar moet een strategie voor gemaakt worden.

Twee jaar geleden vroeg DUIC aan Utrechters of ze vinden dat er hoger dan de Domtoren gebouwd moet kunnen worden. Ruim 5300 bewoners lieten hun mening weten. Ongeveer de helft vond dat er nooit hoger dan de Domtoren gebouwd mag worden. Van de andere helft van deelnemers mag er in Utrecht wel hoger gebouwd worden, maar ze waren verdeeld over de locaties.

