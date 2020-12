‘Utrecht krijgt een van de eerste vaccinatielocaties van ons land’

In de regio Utrecht komt een van de eerste drie vaccinatielocaties tegen het coronavirus in Nederland. Dat zei burgemeester Sharon Dijksma zojuist in het tv-programma UNieuws Extra: Corona vraag en antwoord.

Op de locatie in Utrecht, waarvan de exacte plek nog bekend moet worden gemaakt, wordt begin volgend jaar gestart met het inenten van Nederlanders. De vaccinaties moeten helpen om het coronavirus te bestrijden.

Als het coronavaccin van BioNTech/Pfizer komende week wordt goedgekeurd door het Europees Medicijn Agentschap (EMA), wordt op vrijdag 8 januari 2021 in Nederland de eerste vaccinatie gezet. De GGD Utrecht heeft vrijdag ook bekendgemaakt op 8 januari te starten met het vaccineren van mensen. Uiterlijk maandag 11 januari zal de GGD op drie locaties in het land gaan vaccineren. Een van die locaties ligt in Utrecht.

500.000 doses

Burgemeester Sharon Dijksma zei het in het tv-programma: “We hebben een fantastische GGD, die zeer goed georganiseerd is. […] Maar we zijn waarschijnlijk ook een van de drie regio’s waar straks voor het eerst gevaccineerd kan worden; in Utrecht of in de regio Utrecht. De GGD is een gezondheidsregio, die gaat niet alleen over de stad Utrecht maar die is veel groter. De grootste gezondheidsregio van Nederland. En ook een van de beste […] Dat is ook de reden dat we zo goed georganiseerd zijn, dat we dat vaccineren ook op kunnen pakken.”

De eerste groep die wordt opgeroepen bestaat uit medewerkers van verpleeghuizen, gehandicaptenzorg, wijkverpleging en Wmo-ondersteuning. Naar verwachting worden de eerste 500.000 doses van het vaccin van nog dit jaar geleverd. De levering wordt verwacht kort na het besluit van de Europese Commissie over markttoelating. Op dit moment wordt het definitieve leveringsschema met de leverancier afgerond.