Utrecht krijgt eerste energieneutrale rijkskantoor van Nederland

Het Utrechtse Herman Gortercomplex aan de gelijknamige straat is binnenkort volledig energieneutraal. Dit betekent dat het 37.000 vierkante meter tellende pand van energielabel B naar A++++ stijgt.

Het Herman Gortercomplex is in handen van het Rijk. Momenteel bestaat het uit drie kantoorgebouwen uit de jaren ’90. Deze worden omgebouwd tot één modern en duurzaam kantoor. Hierdoor wordt het Utrechtse complex het eerste energieneutrale rijkskantoor van Nederland.

Om het gebouw energieneutraal te maken moet wel het een en ander gebeuren. Zo wordt er energie opgewekt door zonnepanelen op de daken en op het binnenterrein en wordt energie bespaard met een slimme gevel met driedubbel glas en zonwering aan de binnenzijde.

Sensoren

Ook komen er allerlei sensoren en energiemeters in het pand die energieverbruik monitoren. “Met deze inzichten kunnen eisen worden bewaakt, eventuele afwijkingen ten opzichte van het ontwerp worden getraceerd en daar waar nodig bijgestuurd”, is te lezen op de website van Dura Vermeer, één van de bedrijven die verantwoordelijk is voor de verbouwing.

Na de renovatie biedt het complex plaats aan ongeveer 2.000 medewerkers. Tijdens de verbouwing blijft een deel van het pand gewoon in gebruikt. Over ongeveer drie jaar wordt verwacht dat de renovatie klaar is.