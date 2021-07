Utrecht krijgt flyerverbod in onder meer het centrum, stationsgebied en bij de parken

Op verschillende plekken in Utrecht is het straks verboden om flyers, samples, zadelhoesjes en fietskaartjes uit te delen. De gemeente wil hiermee vervuiling tegengaan, voorkomen dat er grondstoffen worden verspild en dat mensen hinder ondervinden van deze vorm van marketing.

De Partij voor de Dieren kaartte het probleem van ongevraagde reclame – die in de vorm van bijvoorbeeld zadelhoesjes of kaartjes aan fietsen wordt gehangen – al aan in 2020. “Deze reclame belandt vaak op straat en in het water, met alle gevolgen van dien voor dieren, natuur en milieu.”

Wethouder Kees Diepeveen heeft destijds toegezegd te onderzoeken of er gebieden aangewezen kunnen worden waar een flyerverbod kan worden ingevoerd. Bij het bepalen van deze plekken is onder meer gekeken naar gebieden waar veel mensen samenkomen.

Binnenstad

Nu is besloten dat in de Utrechtse binnenstad, het gebied rondom het Centraal Station waaronder het Jaarbeursplein, het Utrecht Science Park en bij de parken en grotere plantsoenen zo’n flyerverbod wordt ingevoerd.

“Het verbod heeft betrekking op reclame maken door middel van het verspreiden van drukwerk zoals flyers, sampels, zadelhoesjes en fietskaartjes”, aldus de gemeente. Het informeren van publiek blijft echter wel toegestaan. Denk daarbij aan bijvoorbeeld het informeren over wegwerkzaamheden, nieuwe dienstregelingen en het voorkomen van gezondheidsrisico’s.

Uitzondering

Een andere uitzondering geldt voor de vrijheid van meningsuiting. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om flyeren tijdens een demonstratie, het uitdelen van politiepamfletten en het verkopen van de straatkrant.

Ondernemers kunnen daarnaast ook een ontheffing aanvragen. “De gemeente verleent deze ontheffing alleen in combinatie met een tijdelijke standplaats vergunning, waarin voorwaarden zijn opgenomen om zwerfafval te voorkomen.” Deze ontheffing wordt in principe voor het centrum alleen afgegeven voor de Stadhuisbrug en het Vredenburg.

Winkelcentra

Het verbod gaat tot slot ook niet gelden in overdekte winkelcentra en ook mogen bijvoorbeeld winkeliers een halve meter buiten de ingang van hun zaak flyers uit blijven delen. “Hiermee zorgen we ervoor dat activiteiten om klanten naar de winkel te trekken gewoon mogelijk blijven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het uitdelen van kortingskaarten.”