Utrecht krijgt geen permanent verbod op het gebruik van harddrugs

Er komt in Utrecht geen permanent verbod op het gebruik van harddrugs. Het college van B&W had eerder de wens uitgesproken voor zo’n maatregel, maar een meerderheid van de gemeenteraad heeft donderdagavond besloten dat het verbod tijdelijk van kracht blijft.

Door de overlast van een grote groep drugsverslaafden is besloten om in de zomer van 2023 een tijdelijk verbod op het gebruik van harddrugs in te voeren. Deze maatregel geldt tot en met 1 februari van dit jaar. Vanwege het succes van de maatregel wilde het college het verbod permanent invoeren, maar daar heeft de gemeenteraad donderdagavond een stokje voor gestoken.

D66 had samen met de PvdA, EenUtrecht, GroenLinks en Student & Starter een amendement ingediend, waarin is te lezen dat het harddrugsverbod in combinatie met andere maatregelen heeft geholpen om de overlast de kop in te drukken. “De effectiviteit van het harddrugsverbod als losse maatregel [is] niet bewezen.”

Daarnaast stelden de fracties dat het criminaliseren van drugsgebruik de volksgezondheid kan benadelen en dat het harddrugsverbod een zware maatregel is die alleen tijdelijk ingezet zou mogen worden. Het voorstel was dan ook om het verbod te verlengen tot en met 1 november 2026 en dit kon rekenen op een meerderheid van de raad.