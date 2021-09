Utrecht krijgt geen ‘Peter R. de Vriesstraat’ maar mogelijk wel een ander eerbetoon

Er komt in Utrecht hoogstwaarschijnlijk geen straat die wordt vernoemd naar Peter R. de Vries. Wel wil de gemeente de tekst van een gedicht, dat door de burgemeester tijdens een stilstaan bij de vermoorde misdaadjournalist werd voorgelezen, plaatsen in de publieke ruimte.

De Vries werd op 6 juli neergeschoten in Amsterdam en bezweek ruim een week later aan zijn verwondingen. Niet lang daarna kon het publiek afscheid van hem nemen in Carré. De politieke partij DENK riep destijds op om een eerbetoon aan De Vries in Utrecht te plaatsen. Middels schriftelijke vragen vroeg de fractie of het college er hetzelfde over dacht.

De gemeente laat nu weten dat het levenswerk van De Vries het verdient om blijvend in het collectieve geheugen gegrift te worden, maar ook dat er in Utrecht, gezien de levensloop van de vermoorde misdaadjournalist, geen voor de hand liggende plek is om hem in het openbaar te herdenken.

Grote betekenis

“Dat neemt niet weg dat zijn strijd voor een rechtvaardiger Nederland ook voor Utrecht grote betekenis heeft gehad”, aldus de gemeente. Tijdens de raadsvergadering op 15 juli las burgemeester Sharon Dijksma ter nagedachtenis aan De Vries een gedicht van Bertus Aafjes voor, dat volgens de gemeente zijn levenswerk typeerde.

“Wij bekijken hoe wij de tekst van dit gedicht op een respectvolle en passende wijze ter nagedachtenis aan Peter R. de Vries in Utrecht zichtbaar kunnen maken”, aldus de gemeente Utrecht.