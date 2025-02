Utrecht krijgt geen straatverlichting die meebeweegt, bewoners zelf aan kunnen zetten of werkt op beweging

In een zoektocht naar een balans tussen veiligheid en duurzaamheid hebben verschillende Utrechtse fracties een aantal voorstellen gedaan voor nieuwe straatverlichting. Zo hebben zij onder meer de opties voor verlichting die met een fietser meebeweegt, lantaarnpalen die bewoners zelf aan- en uit kunnen zetten en verlichting die werkt op bewegingssensoren voorgesteld. Deze drie komen er echter niet. Wel wordt op een andere manier energie bespaard.

De gemeente Utrecht heeft de afgelopen jaren allerlei maatregelen genomen om energie te besparen. Zo wordt de straatverlichting op sommige plekken later ingeschakeld en ook eerder uitgeschakeld, en wordt het licht tussen 23.00 en 07.00 uur gedimd. Ook zijn op veel plekken de lampen vervangen voor ledverlichting.

Voorstellen

De Utrechtse fracties van de ChristenUnie, CDA en Student & Starter zeggen dat het belangrijk is om kritisch te kijken naar straatverlichting. Niet alleen om energie te besparen; ook om lichtvervuiling tegen te gaan. “Tegelijkertijd ontvangen de fracties […] signalen dat dit in sommige gevallen leidt tot onveilige situaties en gevoelens van sociale onveiligheid.”

De partijen hebben dan ook een aantal voorstellen gedaan voor nieuwe vormen van straatverlichting. Zo zou er in de Gelderse gemeente Rheden verlichting staan die met fietsers meebeweegt. De fracties wilden weten of dit ook mogelijk is in Utrecht. “Nee, het toepassen van dynamisch dimbare verlichting is erg kostbaar en daarnaast storingsgevoelig”, was het antwoord van het college.

App

Daarnaast wezen de partijen erop dat bewoners van het Franse Pont-de-l’Arche met een app op de smartphone zelf de straatverlichting kunnen bedienen. Het college zegt dat zo’n systeem in een dorp met ongeveer 4.100 inwoners inderdaad succesvol kan zijn.

“In een grote gemeente als Utrecht (367.984 inwoners) is de effectiviteit beperkt. Door het grote aantal voetgangers zou de verlichting dan alsnog continu branden. Daarnaast geldt dat de vele fietsers in Utrecht tijdens het fietsen de app niet mogen en kunnen bedienen.”

Tot slot vroegen de fracties op welke manier straatverlichting met bewegingssensoren een uitkomst zou kunnen zijn. “De verlichting in Utrecht brandt gedurende de donkere uren. Een dergelijk systeem met bewegingssensoren […] biedt hier geen meerwaarde.”

Led

Dit betekent niet dat er geen veranderingen komen. Op dit moment zijn namelijk 33.246 van de 67.000 palen voorzien van ledverlichting. Volgens het college heeft het proces vertraging opgelopen door een juridische procedure binnen de aanbesteding

Daarom lukt het waarschijnlijk niet om eind 2026 de zogenoemde ‘verledding’ te voltooien. De verwachting is wel dat halverwege 2027 alle Utrechtse straten worden verlicht door ledlampen. En dit zou volgens onderzoekers de meeste besparing op moeten leveren.