Utrecht krijgt geld vanuit Den Haag vanwege duur nieuw gasleveringscontract

Utrecht krijgt vanuit Den Haag een tegemoetkoming omdat de gemeente onlangs is overgestapt van gasleverancier en hierdoor veel meer moet betalen. De overstap van het Russische Gazprom naar Greenchoice was verplicht vanwege de sancties tegen Moskou.

Saillant detail is dat de Europese tak van Gazprom, het bedrijf waar de gemeente Utrecht een contract bij had, inmiddels is overgenomen door de Duitse overheid en doorgaat onder de naam SEFE. Hierdoor zijn de sancties tegen deze onderneming opgeheven en hoeven de contracten niet meer te worden ontbonden.

De gemeente Utrecht was echter voortvarend en had begin september een nieuw contract voor de gaslevering afgesloten met Greenchoice. “Dit tegen aanzienlijk hogere kosten”, schrijft het college in een brief aan de raad. Minister Rob Jetten zegt zich er bewust van te zijn dat deze partijen – naast gemeenten zijn dat onder meer scholen en drinkwaterbedrijven – zich benadeeld voelen.

Den Haag heeft daarom besloten om met een financiële tegemoetkoming te komen. “De minister verwacht medio 2023 duidelijkheid te kunnen geven over de invulling van de tegemoetkoming.”

