Utrecht krijgt meer culturele instellingen: ‘Kunst en cultuur onmisbaar voor gezonde stad’

De gemeente Utrecht wil meer ruimte bieden aan de creatieve sector in de stad. Dit blijkt uit de cultuurplannen die de gemeente heeft voor de periode 2025-2028.

“Kunst en cultuur zijn onmisbaar voor een gezonde en leefbare stad”, schrijft het college in een brief aan de raad. “De culturele sector kan alleen bloeien als culturele en creatieve makers, organisaties en bedrijven de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen en te presenteren in de stad.”

Maar volgens de gemeente wordt het steeds moeilijker om de ambities voor culturele voorzieningen te realiseren. “Dit komt door schaarse ruimte, kostenstijgingen en de financiële situatie van de gemeente Utrecht.” Desondanks ziet de gemeente in de komende periode mogelijkheden om werkruimtes en nieuwe culturele voorzieningen te ontwikkelen.

Nieuwe locaties

De gemeente wil onder andere nieuwe werklocaties realiseren voor de culturele sector. Zo komen er onder meer wijkcultuurhuizen in Merwedekanaalzone en De Musketon, en twee jongerencultuurhuizen in Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern. Er worden daarnaast nieuwe culturele broedplaatsen toegevoegd aan het huidige aanbod, zoals de locaties het Attleeplantsoen, Paardenveld en Tussen de Rails. De gemeente heropent bovendien de Vlampijpateliers.

Ook wil de gemeente de culturele voorzieningen zo goed mogelijk verspreiden door de stad. “In Utrecht moet cultuur toegankelijk zijn voor iedereen”, schrijft het college. Dat kan volgens de gemeente alleen als ‘culturele voorzieningen dichtbij en op maat zijn.’

Utrecht heeft de doelen voor de creatieve sector tot 2040 vastgelegd. Het programma voor 2025-2028 is daar een onderdeel van. De plannen zijn tot stand gekomen in samenwerking met jonge makers, via een enquête onder culturele instellingen en door input tijdens meekijkavonden met de culturele sector.