Utrecht krijgt meer deelbakfietsen en mogelijk in de toekomst ook elektrische deelstepjes

Het aantal deelbakfietsen van aanbieder Cargoroo wordt in Utrecht uitgebreid van 100 naar 150 exemplaren. Ook onderzoekt de gemeente of er in de toekomst elektrische deelstepjes kunnen worden toegevoegd aan het aanbod.

In juni 2020 werd bekend dat er honderden deelscooters, -fietsen en -bakfietsen in Utrecht zouden komen. Onderdeel daarvan waren honderd elektrische bakfietsen van Cargoroo. Omdat deze voertuigen ‘goed’ worden gebruikt – gemiddeld bijna een keer per dag – en er vanuit buurten waar deze bakfietsen nog niet staan vraag is naar dit vervoersmiddel wordt het aanbod uitgebreid.

Daarom komen er structureel vijftig nieuwe fietsen bij. Deze komen in Kanaleneiland en Overvecht te staan – twee gebieden waar de bakfietsen nog niet werden aangeboden – en ook wordt het aanbod in Leidsche Rijn uitgebreid. Daarnaast komen er tijdelijk zes elektrische bakfietsen bij tijdelijke hubs rondom de werkzaamheden aan de Westelijke Stadsboulevard.

Probeeraanbod

Om meer Utrechters aan te sporen gebruik te maken van het deelvervoer gaat de gemeente een zogenoemd probeeraanbod introduceren. “Via de Mobility as a Service-app Gaiyo bieden we Utrechters een ‘probeertegoed’ aan: 40 euro ten behoeve van één of meer gratis ritten met een deelvoertuig.”

Tot slot wordt onderzocht of in de toekomst de elektrische deelstep kan worden toegevoegd aan het aanbod. Enkele modellen zijn inmiddels goedgekeurd door de RDW en de nieuwe eisen voor dit vervoersmiddel gaan in op 1 januari 2023. Aanbieders van de deelstep willen volgens de gemeente vanaf dat moment toetreden tot de Nederlandse markt.

De vraag is, aldus de gemeente, of deze voertuigen van toegevoegde waarde kunnen zijn voor de ‘mobiliteitsdoelstellingen’ van de stad. “Serieuze aandachtspunten bij het gebruik van e-deelsteps zijn het vervangen van lopen en fietsen, verrommeling van de openbare ruimte, onveilige verkeerssituaties, ook in relatie tot moeizame handhaving.”