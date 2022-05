Utrecht krijgt met de aanleg van het Demkapark een nieuw stuk groen van 2.000 m2

De gemeente Utrecht heeft langs het Amsterdam-Rijnkanaal een stuk grond gekocht voor de aanleg van een nieuw park. De realisatie van dit zogenoemde Demkapark moet in 2025 starten.

Het gaat om zo’n 2.000 vierkante meter grond van de voormalige Demka-staalfabriek aan de Amsterdamsestraatweg. Het idee is dat met de aanleg van het Demkapark een groene route ontstaat van het kanaal, via het Van Heukelompark naar de Vecht. Voordat het echter zover is, moet de grond worden gesaneerd en de haven langs de oever worden weggehaald.

Daarna kan het park opnieuw worden ingericht. In het huidige plan staat dat er een ‘recreatief’ fietspad langs het kanaal komt. Ook wordt het groen opnieuw ingericht en komen er nieuwe bomen aan de overkant van het Amsterdam-Rijnkanaal.

Voordat de plannen echter definitief worden gemaakt, wordt de buurt erbij betrokken. Dat gaat dit jaar nog gebeuren. Rijkswaterstaat start waarschijnlijk in 2024 met de werkzaamheden om de bocht van het kanaal te verbreden. Ook komen er nieuwe damwanden, wordt de radarpost verplaatst en de grond gesaneerd. Daarna start de aanleg van het Demkapark.