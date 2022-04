Utrecht krijgt nieuwe middelbare school met plek voor 1000 leerlingen

Aan de Hindersteinlaan in Utrecht wordt een nieuwe middelbare school gebouwd. Op deze locatie is straks plek voor 1000 vmbo tl-, havo- en vwo-leerlingen. De nieuwe school krijgt drie gymzalen of een sporthal en de bouw van de nieuwe school duurt ongeveer drie jaar.

Er moet een nieuwe middelbare school komen in Vleuten-De Meern en Leidsche Rijn, maar waar moet deze worden gebouwd? Met deze vraag en vier locatievoorstellen ging de gemeente Utrecht op pad om de beste plek te vinden. Na tal van gesprekken met inwoners en het schoolbestuur viel de keuze op de Hindersteinlaan. Daarmee vallen de locaties Ten Veldestraat, Boteyken en Burgemeester Verderlaan af.

De nieuwe school is nodig omdat het aantal inwoners in Utrecht hard groeit. Naar verwachting stijgt het aantal middelbare scholieren in de periode 2019-2035 met bijna 5.000. Daarom zijn er op verschillende plekken in de stad voldoende scholen nodig.

Bij het schoolgebouw worden ook drie gymzalen gebouwd, maar mogelijk wordt dat een grote sporthal. Dat moet later nog bepaald worden. De komende tijd wordt er een ontwerp voor de school gemaakt.

