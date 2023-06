Utrecht krijgt op twee locaties kunstwerk als eerbetoon aan eerste gastarbeiders in Domstad

Utrecht krijgt een kunstwerk als eerbetoon aan de eerste generatie gastarbeiders. Het eerbetoon biedt erkenning aan alle arbeidsmigranten die in de jaren 60 en 70 in de Utrechtse industrie werkten. Het kunstwerk bestaat uit twee delen en wordt geplaatst in het Majellapark en bij de Mariaplaats. Deze twee plekken worden aan elkaar verbonden door een verhalenroute over de geschiedenis van de gastarbeiders in Utrecht.

Het initiatief is afkomstig van de Turkse Ondernemers Vereniging (TOV) en is uitgewerkt met een klankbordgroep die deze gastarbeiders vertegenwoordigt. Het kunstwerk wordt gemaakt door kunstenares Aimée Zito Lema. Samen met (klein)kinderen van arbeidsmigranten uit Turkije, Marokko, Italië, Spanje, Griekenland en voormalig Joegoslavië werkt ze aan een kunstwerk waarbij de verhalen van vroeger centraal staan. Op basis van deze verhalen maakte Zito Lema een ontwerp voor een kunstwerk.

“Dankzij dit initiatief krijgen de gastarbeiders die Utrecht hebben gemaakt tot de stad die zij is de erkenning die ze verdienen.”, zegt wethouder Eva Oosters. “De kunstwerken komen op historische plekken die van betekenis zijn voor de kinderen en kleinkinderen van de eerste gastarbeiders. Utrecht krijgt hiermee op twee locaties een plek om stil te staan bij de gezamenlijke geschiedenis.”

Locaties

Het kunstwerk bestaat uit twee delen en wordt geplaatst bij de Mariaplaats en in het Majellapark. Daarnaast wordt er samen met de klankbordgroep een verhalenroute door de stad ontwikkeld. “Door het ontwerp en de keuze van het materiaal is duidelijk te zien dat de twee kunstwerken bij elkaar horen en samen het verhaal vertellen”, aldus de gemeente Utrecht. “Het kunstwerk vertelt het verhaal van de gastarbeiders in onze stad en onze gezamenlijke stadsgeschiedenis: zonder deze mannen en vrouwen was de wederopbouw minder snel gegaan. Zij hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de sterke stad die Utrecht nu is.”

Het startpunt voor de verhalenroute komt bij de Mariaplaats in de binnenstad, waar tevens het eerste deel van het kunstwerk komt te staan. De route voert langs verschillende plekken in de stad die belangrijk zijn in de geschiedenis van de gastarbeiders in Utrecht en eindigt bij het kunstwerk in het Majellapark in Lombok. Het eerbetoon komt tegenover de voormalige Jaffa Machinefabriek waar veel gastarbeiders van de eerste generatie werkten.

Panelen

Het werk bestaat uit drie staande stalen panelen met afbeeldingen en teksten die symbool staan voor de geschiedenis en voor het heden van de gastarbeiders-gemeenschappen. De komende tijd voert Zito Lema gesprekken met mensen uit de gemeenschappen om teksten en beelden voor op het kunstwerk te verzamelen.

Het kunstwerk wordt in het voorjaar van 2024 onthuld.