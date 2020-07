Utrecht krijgt over een paar jaar een slavernijmonument

Utrecht krijgt een monument om het Nederlandse slavernijverleden te herdenken. 2023 is door de Tweede Kamer uitgeroepen als herdenkingsjaar voor 150 jaar afschaffing van de slavernij. Als het aan GroenLinks ligt, wordt in dat jaar ook het monument in de stad onthuld.

Naar aanleiding van de Black Lives Matter-demonstraties had de Utrechtse gemeenteraad het donderdag over het bestrijden van racisme en discriminatie. Verschillende partijen opperde ideeën voor de nieuwe anti-discriminatie agenda. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad staat erachter om een slavernijmonument en specifieke aandacht voor vrouwen van kleur onderdeel van de nieuwe agenda te maken.

Dromen

“Veel bewoners en organisaties, waaronder de PvdA, zetten zich al jarenlang in voor een Utrechts slavernijmonument”, zegt GroenLinks-raadslid Melody Deldjou Fard. “Zulke symbolen zijn belangrijk om onze gezamenlijk geschiedenis en de pijn te erkennen. Mooi dat zoveel partijen hier samen met de stad de schouders onder willen zetten.”

Onder meer Leroy Lucas, voorzitter van Stichting Keti Koti, zette zich de afgelopen jaren in voor een Utrechts slavernijmonument. Hij houdt zich binnen de gemeente Utrecht met dit thema bezig en is erg blij dat de eerste stap is gezet. “Drie jaar geleden durfde ik te dromen en soms, heel soms, komen dromen uit”, zegt hij op Facebook.