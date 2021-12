Utrecht krijgt twee nieuwe tijdelijke opvanglocaties voor dak- en thuislozen

Het is op dit moment volgens de gemeente erg druk op de Utrechtse daklozenopvang. Er worden daarom twee extra tijdelijke opvanglocaties geopend in de stad.

De druk wordt vooral veroorzaakt omdat de uitstroom uit de opvang niet doorzet. Dit wordt weer veroorzaak omdat er niet genoeg betaalbare woningen zijn. Daarnaast zorgt de onlangs opnieuw ingevoerde anderhalvemetermaatregel voor extra druk op de opvang. Het college heeft daarom besloten vanaf halverwege februari volgend jaar een extra 24-uurs opvanglocatie te openen aan de Biltstraat 186.

Op deze plek kunnen mensen terecht die recht hebben op opvang. Op dit wordt het pad moment gebruikt door Moviera, voor de opvang van mensen die te maken hebben met huiselijk geweld. Vanaf ongeveer half februari gaat het Leger des Heils hier tijdelijk tot 1 april 2024 gemiddeld 30 mensen opvangen.

Koudweerregeling

Daarnaast wordt halverwege deze maand aan de Zeehaenkade een locatie in gebruik genomen. Ook hier gaat het Leger des Heils mensen opvangen, maar alleen op momenten wanneer het buiten koud is. Er is plek voor maximaal 25 personen en de locatie wordt tot en met 1 april volgend jaar gebruikt. Hier kunnen straks ook mensen terecht die geen recht hebben op opvang.

”In Utrecht willen we dat iedereen een dak boven zijn hoofd heeft”, zegt wethouder Maarten van Ooijen. “Als iemand toch dakloos raakt, bieden we snel tijdelijke opvang met hulpverlening, met als inzet dat iemand weer zo snel mogelijk een ‘gewoon’ dak boven het hoofd heeft en kan werken aan herstel. Daarvoor is het nodig dat er voldoende opvanglocaties zijn in de stad en dat die kwalitatief goed zijn.”