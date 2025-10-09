Utrecht krijgt vergunning voor zonne-eiland op Nedereindseplas

Utrecht heeft de vergunning binnen voor het zonne-eiland op de Nedereindsplas. Dit is een belangrijke stap in de komst van het zonnepanelenterrein met een maximale grootte van vijf hectare. Bewoners hebben nu tot medio november de tijd om bezwaar te maken.

De Nedereindse Plas bestaat uit een oostelijk en westelijk meer en ligt in zijn geheel in de gemeente Utrecht. Tussen midden jaren 60 en eind jaren 80 is er verontreinigd afval zoals bouw- en sloopafval, huishoudelijk afval, chemisch afval en verontreinigde grond in de plassen gedumpt. Daardoor kan er niet gezwommen worden in het water.

De gemeente heeft daarom het plan om op de Oostplas een veld met zonnepanelen te leggen. Het drijvende veld dat er nu moet komen, heeft een oppervlakte van maximaal 5 hectare, zo’n 7 voetbalvelden. Tegelijkertijd moet er meer groen bij komen om de waterkwaliteit en biodiversiteit van het gebied te verbeteren.

Het zonne-eiland moet ongeveer 7.000 MWh per jaar aan duurzame stroom opwekken. Dat is genoeg voor ongeveer 2.500 huishoudens.

Grotere ontwikkelingen

Het zonne-eiland is onderdeel van een groter plan voor het gebied dat het Nedereindse Park wordt genoemd. Het park krijgt een herkenbare ingang en een centraal hart met een natuurspeelplek.

Rondom de plas wordt een breed pad aangelegd voor wandelaars, fietsers en skaters, met een scheiding tussen de verschillende gebruikers. In het noorden van het park komen extra voorzieningen voor sport en spel, zoals freerunplekken, klimtoestellen, jeu-de-boulesbanen, een tokkelbaan of speurpad, en natuurlijke fitnesstoestellen.

Verder worden nieuwe zitplekken en uitkijkpunten toegevoegd, en is er ruimte voor kleinschalige horeca, bijvoorbeeld een foodtruck of ijskraam, en kleine evenementen. Het park wordt beter verbonden met het bestaande groen van IJsselstein en Nieuwegein, en er komen nieuwe wandelpaden, waaronder een blotevoetenpad en een vlonderpad. Daarnaast komt er een apart gedeelte waar honden los kunnen lopen.