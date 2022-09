Vier nieuwe flitspalen in Utrecht, gemeente kijkt al naar nieuwe knelpunten in verkeer

De Franciscusdreef, de Rubenslaan en de Kardinaal de Jongweg in Utrecht krijgen flitspalen. De gemeente en het Openbaar Ministerie (OM) zijn het eens geworden over de locaties. Ook kijkt de gemeente al verder naar nieuwe knelpunten in het verkeer.

Het OM plaatst dit jaar vier flitspalen op de drie locaties. Ook laat de gemeente weten dat het OM komend jaar mobiele flitspalen gaat aanschaffen voor heel Nederland. Utrecht bereidt een aanvraag voor een mobiele flitspaal voor. Daarbij wordt onderzocht wat andere knelpunten in het verkeer in Utrecht zijn.

De gemeente uitte vorig jaar al de wens om nog enkele flitspalen te plaatsen. Op dit moment staan er op negen locaties palen die controleren op snelheid en op het negeren van het rode licht.

Overtredingen

De negen vaste flitspalen die al in Utrecht staan, zorgden in 2021 voor heel wat boetes. Dat bleek eerder uit cijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). In 2021 werd er 42.867 keer geflitst, tegenover 41.164 keer een jaar eerder.

Veruit de meeste geflitste overtredingen in Utrecht waren snelheidsovertredingen. De flitspalen in de stad gingen vorig jaar 33.331 keer af voor auto’s die te hard reden. 9.536 boetes waren voor het negeren van een rood verkeerslicht.