Utrecht krijgt visdeurbel met camera: vanuit huis kijken of er vissen wachten voor de Weerdsluis

Utrecht krijgt een heuse visdeurbel. Bij de Weerdsluis wordt in het water een camera opgehangen waardoor mensen vanuit huis de beelden kunnen bekijken. Als er een vis voor de sluis ligt te wachten kan men op een knop drukken waarna de sluiswachter de deur opent.

Het klinkt als een grap en het is volgende week ook 1 april. Maar volgens de gemeente is het – DUIC heeft het meerdere malen gevraagd – echt serieus. Utrecht krijgt dus de eerste visdeurbel ter wereld.

Vanaf maandag kunnen Utrechters via de website visdeurbel.nl live videobeelden bekijken van een camera die onderwater hangt bij de Weerdsluis. Als er dan vissen te zien zijn, kunnen de kijkers op de visdeurbel drukken waarna de sluiswachter een seintje krijgt om de sluis te openen.

Obstakel

Anne Nijs is adviseur groen en stadsnatuur bij de gemeente Utrecht, ze legt uit: “Het is eigenlijk vergelijkbaar met een faunapassage, een middel om obstakels voor dieren weg te nemen. Hier is het obstakel de sluis.”

Duizenden vissen zwemmen ieder voorjaar dwars door Utrecht: vanaf de Vecht, via de Weerdsluis en de Oudegracht, naar de Kromme Rijn om zich voort te planten. “Maar bij de Weerdsluis komen ze vaak bij een dichte sluis aan en dat is gevaarlijk voor ze. Dan kunnen ze opgegeten worden.”

Wild spotten

Daar hebben ze dus nu de visdeurbel voor bedacht. Nijs vertelt: “Omdat de vissen de stroming opzoeken, weten we goed hoe ze zwemmen. Daar is de camera op afgesteld. Als kijkers een vis zien en op de knop drukken gaat er een screenshot naar de sluiswachter en die kan vervolgens de sluis een stuk openzetten.”

Deze methode is nieuw, hoeveel vissen er precies mee gered gaan worden is dan ook nog niet bekend. “Maar het is ook een eyeopener, de Oudegracht is niet alleen een bak met water. Er leeft ook van alles in en een goede waterkwaliteit behouden is dus belangrijk. Met de camera kunnen we ook beter monitoren hoeveel soorten er voorbijkomen en de aantallen beter in de gaten houden, het is een beetje als wild spotten.”