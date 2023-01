Utrecht krijgt waarschijnlijk drive-through coffeeshop aan de Griffioenlaan

Utrecht krijgt binnenkort waarschijnlijk een drive-through coffeeshop. Het college van burgemeester en wethouders laat vrijdag weten dat de Griffioenlaan, tegenover P+R Westraven, aangewezen is als plek voor de drive-through locatie.

De gemeente is al langer in gesprek met een partij die in Utrecht een drive-through coffeeshop wilde beginnen, maar nu lijkt er aan de Griffioenlaan dus ook een locatie gevonden te zijn die hier geschikt voor is. De plek ligt volgens het college van B&W aan verschillende uitvalswegen en er zijn geen woningen in de directe omgeving. Ook denkt het college dat een nieuwe coffeeshop aan de rand van de stad kan leiden tot minder drukte bij de bestaande elf coffeeshops. In Utrecht is in totaal plek voor zeventien coffeeshops.

De ondernemer die de drive-through coffeeshop wil starten is, zoals gebruikelijk is, onderworpen aan een Bibob-onderzoek. Daarin wordt gekeken of er bezwaren zijn om een partij een vergunning te geven, bijvoorbeeld omdat er gevaar is dat de vergunning wordt misbruikt. Volgens het college van B&W zijn uit het Bibob-onderzoek geen bezwaren naar voren gekomen. De huurovereenkomst tussen de gemeente en de ondernemer is vervolgens gesloten.

Tien jaar

De huurovereenkomst voor de drive-through coffeeshop loopt tien jaar. In eerste instantie gaat het om zeven jaar, dat vervolgens nog eens met drie jaar verlengd kan worden. Vanwege de looptijd van de overeenkomst verwacht de gemeente ook geen problemen met het oog op de plannen voor de A12-zone.

Nu de huurovereenkomst is getekend, kan de ondernemer een omgevingsvergunning indienen om af te mogen wijken van het bestemmingsplan. Verder moet de ondernemer een horeca-exploitatievergunning en een gedoogverklaring aanvragen, die nodig is om de coffeeshop te mogen openen. Deze maand is er een bijeenkomst voor belanghebbenden. Zij kunnen een zienswijze indienen op de plannen.