Utrecht krijgt wel een Koen van der Gaaststraat, maar geen Gierzwaluwplantsoen

De commissie die in Utrecht de straatnamen bepaald heeft weer verschillende voorstellen ontvangen. Zo stelde de conservator van het Centraal Museum voor om toekomstige straten te vernoemen naar de Utrechtse Caravaggisten en iemand anders wilde de naam van het Burgemeester Norbruispad aanpassen. Het eerste verzoek is wel gehonoreerd, maar het tweede is afgewezen.

Zodra het stratenplan van een nieuwe wijk is vastgesteld schakelt de gemeente de commissie straatnaamgeving in. Deze commissie bedenkt vervolgens de straatnamen en adviseert vervolgens het college van B&W. Daarnaast komen er jaarlijks ook verschillende voorstellen binnen van bijvoorbeeld inwoners, zoals het voorstel van de conservator van het Centraal Museum, maar bijvoorbeeld ook het verzoek van het Wereldbeiaardcongres om de passage onder de Domtoren te vernoemen naar Jan van Eyck.

Ook inwoners komen met suggesties. Zo heeft een aantal bewoners voorgesteld om een naamloos plantsoen om te dopen tot Gierzwaluwplantsoen. “Dit verzoek is afgewezen vanwege mogelijke verwarring bij hulpdiensten. Het plantsoen in kwestie ligt namelijk in de Rivierenwijk, terwijl de voorgestelde straatnaam de indruk geeft naar een straat in de Vogelenbuurt te verwijzen”, schrijft de commissie.

Verwarring

Ook stelde een bewoner voor om de naam van het Burgemeester Norbruispad aan te passen. Vanwege de nabijgelegen Burgemeester Norbruislaan ontstaat er weleens verwarring, vooral bij post- en pakketbezorgers. “De commissie gaat niet over opheffen van bestaande straatnamen en kan hier dus niets aan doen. Echter, zijn ze van plan om in de toekomst verwarrende straatnamen te vermijden.”

Een andere inwoner stelde voor om het plein bij de voormalige rechtbank aan de Hamburgerstraat te vernoemen naar Volkerts Johannes Anthonie van Dijk, hoogleraar aan de Universiteit Utrecht en president van de Rechtbank Utrecht. Ook dit verzoek is afgewezen. “We zien namelijk geen reden om het adres Hamburgerstraat/Korte Nieuwstraat te wijzigen.”

Bruggen

Utrecht krijgt op termijn waarschijnlijk wel een straat die vernoemd is naar Koen van der Gaast, voormalig hoofdarchitect van de Nederlandse Spoorwegen. Ook lijkt het erop dat het fietspad dat door het Griftpark loopt wordt vernoemd naar Rudolf de Bos Kuil. Dit verzoek kwam binnen vanuit vrijwilligers die het groen in het park onderhouden en De Bos Kuil gaf 25 jaar lang leiding aan deze groep.

De projectleider van een deel van de Merwedekanaalzone heeft de commissie gevraagd namen te verzinnen voor de twee bruggen die de wijk verbinden met de Rivierenwijk. “Na overleg adviseert de commissie ‘Ontmoetingsbrug’ en ‘Verbindingsbrug’. Er komen geen straatnamen bij deze bruggen. De namen worden in het bruglichaam aangebracht.”

Slavernijverleden

Ook worden de plannen weleens aangepast. Zo heeft de commissie in 2021 voorgesteld om de namen voor de straten in de Cartesiusdriehoek te vernoemen naar ‘voorvechters op sociaal gebied’. “Besloten werd om vrouwelijk pleitbezorgers van een sociale samenleving te vernoemen. In het kader van het streven naar meer diversiteit heeft de commissie besloten om een van deze voorgestelde straatnamen te veranderen naar Laura Wernet-Paskel. Ze was schrijfster, onderwijzeres, eerste vrouwelijke politica van Aruba en een voorvechter voor vrouwenrechten.”

Tot slot zegt de commissie ‘bijzondere aandacht’ te besteden aan straatnaamgeving in Overvecht. “Hier zijn straatnamen gekozen die passen bij het zichtbaar maken van het slavernijverleden.” De commissie is op verzoek van het college dit jaar uitgebreid met een lid dat meedenkt over inclusie en diversiteit.