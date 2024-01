Utrecht ligt bedekt onder dun laagje sneeuw; KNMI waarschuwt voor gladheid

Utrecht lag dinsdagochtend bedekt onder een dun laagje sneeuw. Hierdoor kan het op sommige plekken glad zijn en het KNMI heeft dan ook code geel afgekondigd.

Maandag sneeuwde het al op verschillende momenten in Utrecht. In de avond bleef de sneeuw op veel plekken ook liggen. Het zijn geen grote hoeveelheden, maar het was genoeg om de stad wit te kleuren.

Code geel

Vanwege de sneeuw en de kans op gladheid heeft het KNMI code geel afgekondigd. “Vanochtend kan het ook nog overal glad zijn door sneeuwresten en bevriezing van natte weggedeelten”, is te lezen op de website van het meteorologisch instituut. In de middag loopt de temperatuur verder op en verdwijnt de gladheid.

Woensdag geldt in de noordoostelijke delen van Nederland en in Limburg alleen nog code geel. Tot het eind van de week kan het in de nacht nog vriezen, maar overdag lijkt het kwik boven de 0 graden te blijven. Volgende week loopt de temperatuur vermoedelijk nog verder op.