Utrecht loopt flink achter bij het huisvesten van statushouders, waardoor velen langer in de asielopvang moeten blijven en later kunnen beginnen met hun integratie. In de eerste zes maanden van dit jaar moesten 628 statushouders een woning krijgen, maar slechts 283 kregen daadwerkelijk onderdak. Dat blijkt uit de halfjaarlijkse voortgangsrapportage van de Rijksoverheid.

De Rijksoverheid bepaalt elke zes maanden hoeveel statushouders gemeenten moeten onderbrengen. In de eerste helft van dit jaar moest Utrecht voor 628 statushouders een woning vinden. Maar uit de halfjaarlijkse voortgangsrapportage van de Rijksoverheid blijkt dat slechts 283 asielzoekers een woonruimte vonden. Dat is nog niet de helft van het aantal zoekenden.

Voor statushouders betekent dit dat zij langer in de asielopvang moeten verblijven en daardoor later kunnen beginnen met hun inburgering in de samenleving. Deze achterstand blijft een terugkerend probleem in Utrecht. Het stadsbestuur besloot in 2022 bijna alle vrijgekomen sociale huurwoningen aan statushouders toe te wijzen. Hoewel het doel binnen een maand werd behaald, kreeg deze maatregel veel kritiek.

Andere gemeenten

De verdeling van statushouders per gemeente is afhankelijk van het aantal inwoners. Grotere gemeenten zoals Utrecht moeten meer woonruimte bieden dan kleinere gemeenten zoals Houten. Uit de rapportage van de Rijksoverheid blijkt dat 22 van de 26 gemeenten in de provincie Utrecht het gevraagde aantal niet halen, en de stad Utrecht doet het het slechtst in de regio.



Ter vergelijking; Amersfoort moest voor 254 asielzoekers een woonruimte zoeken, maar vond slechts plek voor 98 statushouders. Bunnik moest 24 asielzoekers onderbrengen en slaagde daarin bij slechts 7 van hen. Soest heeft daarentegen meer statushouders kunnen huisvesten dan gevraagd. Dat geldt ook voor de gemeenten Montfoort, Oudewater en De Ronde Venen.